Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с трактором на трассе Орловский - Ремонтное

Водителей просят быть предельно внимательным на дорогах. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Водитель «ВАЗ-2107» погиб в ДТП с трактором на трассе Орловский - Ремонтное в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вчера днем. Предварительно, дорожное ЧП спровоцировал 58-летний мужчина, который управлял трактором «Беларусь». Сельхозтранспорт при повороте налево не предоставил преимущество встречной отечественной легковушке.

В итоге после удара владелец «ВАЗа» погиб на месте. Сейчас правоохранители еще проводят проверку по факту случившегося.

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Предварительно, никто не пострадал (подробности)