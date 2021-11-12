Четыре человека чудом выжили в серьезном ДТП на донской трассе

Легковой Dodge перевернулся на крышу. Фото: областная поисково-спасательная служба

Четыре человека чудом выжили в серьезном ДТП в районе Поповки в Миллеровском районе Ростовской области. О деталях этого происшествия сегодня, 12 ноября, рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Как уточнили в ведомстве, легковой Dodge опрокинулся на дороге вчера рано утром. Звонок с сообщением о ЧП поступил около 7.30, после этого к месту аварии сразу же направили помощь. Уже на месте спасатели выяснили, что авто оказалось на участке, где вели ремонт, и перевернулось на крышу.

Три человека смогли выбраться из машины самостоятельно, но еще одному пострадавшему все же потребовалась помощь, его с травмами увезли в больницу.

- Сейчас заканчивается осень, утром и вечером холодно, из-за этого на автодорогах появляется скользкая корочка льда. Водителям нужно строго соблюдать правила безопасности. В любой экстренной ситуации следует звонить по номеру «112», - напомнили в поисково-спасательной службе.

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