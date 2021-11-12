Сити-менеджер Ростова: «Город готов к зимней уборке улиц»

В Ростове подготовили к зиме 218 единиц техники. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове уже подготовились к зимней уборке города. Вся спецтехника находится в рабочем состоянии. Кроме того, с 15 ноября на круглосуточное дежурство заступят аварийные бригады, которые занимаются зимним содержанием дорог. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Город сегодня не тратит бюджетные средства на приобретение уборочной техники. Подрядчик сам развивает производственную базу. В целом в Ростове подготовили к зиме 218 единиц техники. В этом коммунальном строю есть комбинированные дорожные машины - основная «боевая единица» в борьбе с зимней непогодой, погрузчики, мини-погрузчики для работы на небольших участках, самосвалы, тракторы, - написал Алексей Логвиненко.

Снег планируют свозить на 12 спецплощадок, параллельно вместе с этим в каждом районе предусмотрели резервные места. Также собрали запас противогололедных материалов.

- Заготовлено около 6 тысяч тонн реагентов. Этого объема хватит до конца года при условии выпадения осадков в пределах нормы. По мере необходимости запасы будут пополняться, - добавил Алексей Логвиненко.

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