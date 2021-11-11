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Общество11 ноября 2021 21:58

В Ростове с 15 ноября общественный транспорт перейдет на зимний режим работы

Увеличится количество единиц транспорта
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове транспорт перейдет на зимний режим работы

В Ростове транспорт перейдет на зимний режим работы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице городской общественный транспорт перейдет на зимний режим работы. Осуществить этот переход планируется уже 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Городские власти отметили, что из-за сезонного изменения пассажиропотока с 15 ноября на городские маршруты выведут еще 67 автобусов. Так с понедельника, 15 ноября, на линию будут выходить уже не 999 единиц транспорта, а 1066.

Зимний период работы общественного транспорта будет длиться до 14 апреля включительно. А затем количество общественного транспорта вновь сократится.

- С расписанием движения общественного пассажирского транспорта можно ознакомиться на информационном сервисе Pikas Online, - говорится в тексте сообщения.

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