В Ростове с 15 ноября общественный транспорт перейдет на зимний режим работы

В Ростове транспорт перейдет на зимний режим работы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице городской общественный транспорт перейдет на зимний режим работы. Осуществить этот переход планируется уже 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Городские власти отметили, что из-за сезонного изменения пассажиропотока с 15 ноября на городские маршруты выведут еще 67 автобусов. Так с понедельника, 15 ноября, на линию будут выходить уже не 999 единиц транспорта, а 1066.
Зимний период работы общественного транспорта будет длиться до 14 апреля включительно. А затем количество общественного транспорта вновь сократится.
- С расписанием движения общественного пассажирского транспорта можно ознакомиться на информационном сервисе Pikas Online, - говорится в тексте сообщения.
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