Ростованам открыли секрет, как сэкономить на проезде при повышении цен

В Ростове можно будет сэкономить при повышении цен на проезд Фото: Соцсети

Ростовчанам рассказали, как можно сэкономить на проезде в общественном транспорте при повышении цен.Об этом сообщили на портале «Ростовский городской транспорт».

Напомним, что с 13 ноября, стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 32 рублей при оплате наличными и до 29 рублей в случае безналичной оплаты. В сообществе отметили, что лучше всего для экономии пользоваться транспортной картой "Простор", которую можно оформить в любой из 80 точек продаж. В таком случае каждая 30-я поездка будет бесплатной.

- По возможности следует пользоваться троллейбусами и трамваями, проезд в них сильно дешевле - 23 рубля, - говорится в тексте сообщения.

Третьим способом для экономии денег является покупка проездного на месяц. Приобрести его можно по адресу Московская, 50Б. Он окупается в случае совершения 52 поездок в месяц.

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