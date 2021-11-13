В Ростове администрация утвердила проект шестиполосного шоссе на Береговой улице

Магистраль соединит центр с крупным жилым комплексом в Нахичевани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Ростова-на-Дону утвердила проект продления улицы Береговой от Богатяновского проспекта до улицы 13-я Линия. На этом участке проложат шестиполосную дорогу. Соответствующие изменения прописаны в постановлении городской администрации.

Согласно проекту, на участке появится шестиполосная магистраль с двумя выделенными полосами для общественного транспорта. Максимально допустимая скорость движения на ней будет достигать 70 километров в час.

В какие сроки проект будет реализован, не сообщается — в документе обозначены очереди выполнения работ. Для начала городу нужно урегулировать все земельные вопросы, после начать строительство, а при его завершении благоустроить территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове определились, до какой улицы будет продлена набережная

Но для этого придется перенести порт (подробнее)

Лучше Краснодара, но хуже Самары: сравниваем набережную Ростова с другими городами

Разобрались, где прогулка будет приятнее, а виды — красивее (подробнее)