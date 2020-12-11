В Ростове определились, до какой улицы будет продлена набережная

В Ростове набережную продлят до 13-й Линии Фото: "КП" Архив

В донской столице городскую набережную запланировали продлить до улицы 13-я Линия. Об этом сообщил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Пока точно неизвестно, когда именно будут начаты и окончены работы, но Береговую продлят в любом случае. Но для этого необходимо будет раскинувшийся на реке порт.

- Есть основания выкупать порт по рыночной цене, он очень важен. В данный момент мы формируем земельный участок, на котором можно будет построить современный порт, - заявил Логвиненко.

Кроме того, Логвиненко подчеркнул, что сейчас на реке Дон ограничен грузопоток. Сити-менеджер также напомнил о запрете на жилищное строительство в районе набережной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продлить набережную: ростовчанин предлагает вернуться к вопросу создания новой пешеходной зоны.

Владимир Мизев считает, что это позволит людям больше передвигаться по городу пешком.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!