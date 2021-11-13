В Горздраве Ростова прокомментировали ситуацию по нехватке врачей на скорой помощи и ее решения по практике времен СССР

Власти предложили допускать к фельдшерской работе медиков и других специальностей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Управлении здравоохранения города журналисту «КП - Ростов-на-Дону» прокомментировали ситуацию с кадровым вопросом среди врачей скорой помощи. Ранее власти предложили преодолеть дефицит с помощью практики времен СССР.: а заседании круглого стола в Заксобрании Ростовской области заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова указала на то, сегодня что на «скорой» имеют право работать только специалисты с квалификацией «врач скорой помощи», а в СССР мог трудиться любой врач.

Журналист «КП — Ростов-на-Дону» уточнил в Управлении здравоохранения города, насколько высок дефицит врачей скорой помощи и много ли ушли из неотложки во время пандемии.

- Массового оттока не зафиксировано. Врачи периодически уходили на больничные листы, но не массово, - уточнили в Горздраве.

Также в Управлении отметили, что работать в бригаде скорой помощи может не каждый врач, а аккредитованный и специально обученный.

Напомним, по словам замглавы Елены Кожуховой, администрация города уже обращалась к областному Минздраву с предложением изменить приказы, регламентирующие работу врачей скорой помощи. Чтобы разрешить работать в неотложке медикам различных специализаций.

Также по этому вопросу высказался и ректор Ростовского государственного медуниверситета Сергей Шлык, который уверен, что кадровый вопрос на «скорой» решается достаточно просто. Потому что фельдшером могут работать не только прошедшие ординатуру, но и любые выпускники с первичной аккредитацией. А учиться на врачей скорой помощи студенты не спешат — сейчас специальность не востребована.

Также Елена Николаевна призвала оградить медиков от нападок в средствах массовой информации, особенно в интернете. Замглавы считает, что обостренное внимание СМИ к каждому промаху врачей может заставить докторов уйти из лечебных учреждений, и тогда мы столкнемся с еще большим дефицитом медиков.

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