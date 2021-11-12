Замглавы администрации Ростова Елена Кожухова призвала оградить медиков от нападок в СМИ

Заместитель главы администрации Елена Кожухова призвала оградить врачей от нападок в СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице заместитель главы администрации Елена Кожухова обратилась к депутатам законодательного собрания Ростовской области с просьбой принять меры для ограждения медиков от критики в СМИ. Это заявление было сделано на круглом столе, прошедшем в донском парламенте. Об этом сообщает портал 1rnd.

- Я обращаюсь к депутатам всех уровней. Системными проблемами здравоохранения и теми, кто за них отвечает, заниматься надо, но работу врачей необходимо оценивать по достоинству и оградить медиков от тех нападок, которые сегодня имеют место, - высказала свою точку зрения Елена Кожухова.

Он отметила, что в последнее время на страницах СМИ, в большинстве своем, в интернете развернулась ярая критика медицины. По мнению Кожуховой, это может привести к катастрофическим последствиям. Есть вероятность, что врачи станут массово увольняться из городских больниц и поликлиник. Стоит отметить, что они и так в настоящее время работают в жутком стрессе.

- СМИ как будто специально ждут, кто где оступится, - подытожила Елена Кожухова.

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