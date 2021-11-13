Более 1 миллиарда рублей получили пенсионеры в Калмыкии в октябре

Выплаты получают почти 75 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре 2021 года пенсионерам Республики Калмыкия выплатили более миллиарда рублей. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда России по региону.

- За октябрь пенсионерам и льготникам нашего региона был выплачен 1 миллион 43 тысячи 708 рублей, - рассказали в отделе казначейства отделения ПФР.

Также в ведомстве добавили, что на сегодня в Республике Калмыкия пенсии различных видов и другие социальные выплаты получают 74898 человек. Социальные выплаты получают 27,3 тысячи человек.

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