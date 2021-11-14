Отменить QR-коды попросили жители Ростовской области губернатора Василия Голубева

Один подписчик попросил отменить коды, а другие считают эту меру нужной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области обратились к губернатору донского региона Василию Голубеву с просьбой отменить некоторые из введенных ограничений по COVID-19. Соответствующие комментарии появились на его странице в Инстаграме.

Под постом, где Василий Юрьевич рассказал о рабочей поездке в Каменск-Шахтинский, читатели в комментариях говорили по теме коронавирусных ограничений и попросили снять ряд из них.

- Необходимо отменить QR-коды для людей. Остановите это безобразие! - потребовал один из пользователей.

- Так и останавливает это безобразие, как и все власти в мире — борется с ковидом, - возразила первому комментатору вторая подписчица. - Есть страны, где без кода нос уже не высунуть из дома, а еще и штрафы за отказ от вакцинации. Потому что не надо подменять понятиями! Смертями оплачена такая необходимость.

- В чем безобразие? По-моему, безобразие — это хождение без масок, вера в правоту антипрививочников и т. д., - высказался третий комментатор.

Напомним, только за последние сутки в регионе заболели 654 человека, а умер с диагнозом COVID-19 – 31 пациент, в том числе 36-летняя женщина.

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