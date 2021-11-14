Работодатели в Ростове стали реже увольнять сотрудников за соцсети

Работодатели уже устали следить за подчиненными в соцсетях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2021 году в Ростове-на-Дону руководители стали на 9% реже увольнять сотрудников за посты в социальных сетях, чем в 2020 году. За интернет-активностью своих подчиненных следят в 24% компаний против 28% в прошлом году, а игнорировать соцсети работников стали 54% работодателей против 49% за прошлый год. Такие данные приводит портал SuperJob.

- Повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников в прошлом году отчасти был спровоцирован повсеместным вводом удаленки. Сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться действующими кадрами и кандидатами, - сделали вывод на портале.

При этом 40% ростовчан, когда ведут соцсети, думают о том, что их отслеживает руководитель, а каждому девятому, или 11% респондентов, все равно — пишут, что хотят. 8% жителей города с трудом могут представить, что работодатель будет тратить время на их странички в интернете, а 11% вообще о такой вероятности и не думали.

Более щепетильны к ведению своих страниц женщины — 42% из них ведут свои страницы с оглядкой на возможную «слежку», а у мужчин — только 30%. Молодые кандидаты и работники, до 24 лет, наполняют свои аккаунты так, как вздумается, и лишь 15% остерегаются постить что попало — вдруг работодатель заглянет.

Безработные, кто только претендует на рабочие места, реже ведут свои соцсети так, чтобы потенциальный шеф не придрался, - в 36% случаев, а трудоустроенные же стараются соответствовать моральному облику работнику компании даже в соцсетях чаще — 41%.

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