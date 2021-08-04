«Нет сертификата - пиши заявление»: Как работодатели увольняют сотрудников, даже если те уже прошли вакцинацию от коронавируса

Даже если прививка есть, но сведения на сайте Госуслуг еще не обновились, некоторые работодатели вынуждают сотрудников увольняться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обязательная вакцинация, которая стартовала в Ростовской области 1 июля и должна завершиться не позднее 27 августа, перешагнула свой экватор. За три дня до конца лета работники торговых залов, общепита, педагоги, водители общественного транспорта, сотрудники общественных служб и нескольких других категорий должны получить уже оба компонента прививки.

Согласно распоряжению правительства региона, всех кто откажется прививаться без имеющих на это медицинских причин, будут отстранять от работы. Как оказалось, особо «исполнительные» работодатели, ссылаясь на пандемийное постановление, вынуждают сотрудников увольняться. Причем проблемы возникают и у тех, кто добросовестно оба этапа вакцинации прошел. В «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с пострадавшим и узнали, что делать, когда увольняют за отсутствие сертификата на руках.

ПРИВИВКА ЕСТЬ - СЕРТИФИКАТА НЕТ

- Я сделала два компонента прививки, но сертификат на «Госуслугах» так и не появился. Работодатель требует подтверждение на этом сайте: говорит, если его не будет, нужно увольняться, - рассказывает Оксана - продавец одного из крупных супермаркетов. - По моему запросу на сайте Госуслуг мне посоветовали обратиться в медицинское учреждение, где делала прививку или подождать пару недель. - При этом в больнице мне дали справку о том, что я привита, но работодатель ее не принимает - требует сертификат и подсовывает заявление по собственному желанию.

Как объяснила Оксана, директор у них очень принципиальный человек: если написано предоставить «сертификат», то значит это не обсуждается.

Роструд утверждает, что даже справки из больницы о прививке работодателю должно быть достаточно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЕДОТВОД ОТ ВАКЦИНАЦИИ НЕ ДАЕТ ПРАВА НА РАБОТУ?

- У нас есть работники с хроническими заболеваниями. Медицинский отвод от прививки действует только 30 дней, потом им нужно опять идти к врачу и просить справку. При этом работодатель призывает их вакцинироваться, утверждает, что по закону может отстранить от работы даже сотрудников с медотводом, так как работать с людьми могут только привитые люди, - продолжает Оксана. - Для предприятия есть план по вакцинированным, и, если он будет выполнен, то наш супермаркет поощрят. Естественно, чтобы не портить статистику, всех кто не привился, заставляют уйти.

Действительно, с медицинским отводом дела действительно обстоят сложнее. Согласно статье 76 Трудового кодекса РФ статьи 5 федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» работодатель может отстранить работника от его занимаемой должности, если у него нет прививки, не зависимо от того, есть противопоказания или нет. Уволить в этом случае не могут, но отстранить вполне. Однако, Роструд не раз отмечал, что отстранять людей с противопоказаниями от вакцины все же не будут, их будут включать в состав 20% не привитых граждан.

ТРЕБУЮТ СЕРТИФИКАТЫ, КОТОРЫЕ У НАС НЕ ОФОРМЛЯЮТ

Сейчас многие жители Ростовской области и других регионов сталкиваются с подобными проблемами. Даже отстояв в очереди и сделав прививку, не получаешь гарантию, что желанный сертификат появится в руках. Сайт Госуслуг перегружен от количества заявок, некоторые отметки о вакцинации, особенно вторым компонентом, попросту теряются. Привычные сертификаты с рекламных плакатов не выдают в большинстве пунктов вакцинации, особенно если они находятся в маленьких городах. Врачи говорят, что сертификат можно всегда скачать в личном кабинете на сайте Госуслуг, но как показывает практика, случаются непредвиденные ситуации.

Информация на сайте Госуслуг может или появиться спустя несколько дней после прививки или совсем потеряться Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики советуют приобретать бланк для сертификата от коронавируса в киосках и приносить его с собой на прививку, но его тоже очень сложно найти в розничной продаже. Справку о прививке работодатели не принимают, хотя по закону должны.

- У нас сейчас много людей ушло с работы из-за этих прививок. Работодатели за нас абсолютно не держатся: говорят, что уйдешь ты, на твое место очередь выстроится - сейчас на рынке труда переизбыток кадров, и люди готовы на любую работу, - рассказывает Оксана.

Согласно областному постановлению, работодатель не имеет права увольнять человека при отсутствии прививки - он может его лишь отстранить от работы. Но церемонится с подчиненными зачастую не хотят — поставлен план по количеству вакцинированных и его нужно выполнять.

«ОТ ВАС ХОТЯТ ИЗБАВИТЬСЯ»

Оксана вместе с журналистом «КП - Ростов-на-Дону» позвонила в Федеральную службу по труду и занятости - Роструд, чтобы выяснить, насколько требования работодателя предъявить только сертификат, а не справку из больницы, законны.

- Это, скорее всего, от вас таким образом хотят избавиться, - ответил на другом конце провода специалист. - Вакцинация не имеет ничего общего с увольнением сотрудников: работодатель может отстранить вас от работы и то в случае, если нет ни вакцины, ни ПЦР-теста или медотвода от прививки. В вашем случае, когда прививка сделана, но нет сертификата на «Госуслугах», смело можно предъявлять обычную справку о прохождении вакцинации. Также можно вписать прививку в привычный сертификат о прививках - этого будет достаточно. Если работодатель продолжит спекулировать на этой теме и будет заставлять уволиться по собственному желанию, то нужно писать заявление в Роструд. Тогда будет проведена инспекция, и в течении 30-ти дней. В случае обнаружения нарушений работодателя привлекут к административной ответственности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Уже 70% ростовчан прошли вакцинацию: привились около 410 тысячи человек, - сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - Более 10 тысяч человек уже записаны на прививку и ждут вызова. В наличии в пунктах вакцинации есть 22 тысячи доз вакцины.

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