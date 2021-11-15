В Ростовской области сотрудника депо поймали на краже деталей электровоза

Под уголовное разбирательство попал 28-летний батайчанин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудник локомотивного депо ответит перед судом за кражу деталей электровоза. Ранее мужчину с незаконным грузом поймали на одном из пунктов, где принимают металлолом, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Под уголовное разбирательство попал 28-летний батайчанин. Предварительно, первую кражу он совершил весной этого года. Ночью злоумышленник пробрался в один из составов и снял медесодержащие детали, которые позже сдал за деньги.

Вдохновленный такой удачей, мужчина через время решил повторить трюк, но на этот раз в пункте приема его уже ждали оперативники. У подозреваемого нашли при себе более более 50 деталей, в том числе медные шины и контакторы. Сумма ущерба составила свыше 200 тысяч рублей.

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