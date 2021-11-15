Шумных водителей и «бытовых дебоширов» предложили штрафовать в Ростовской области

В будущем можно будет пожаловаться на соседей, которые шумят по ночам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Бытовых дебоширов», которые с 23 часов вечера до 7 утра будут мешать людям, предложили наказывать штрафами до 2 тысяч рублей. Эти меры собираются закрепить в статье «Мелкое хулиганство», сообщила сенатор от Ростовской области в Совете Федерации Ирина Рукавишникова.

- Проект нового КоАП предлагает решить волнующую миллионы россиян проблему. Очень важно, что для установления факта нарушения тишины не потребуется каких-либо технических средств и измерений уровня децибел. Достаточно будет того, что соседи громко что-то празднуют, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий планируют сделать звонок в полицию, - пояснила Ирина Рукавишникова.

При этом нельзя будет пожаловаться на шум из-за ликвидации различных ЧП, религиозных, культурных или спортивных мероприятий, а также при задержании преступников. К слову, подобные меры уже частично применяют в некоторых регионах и в дневное время.

При этом отдельно, за рамками нового законопроекта, рекомендуют привлекать к ответственности и слишком громких водителей, которых слышно на всю округу.

- Вопрос нарушения тишины с использованием машин или мотоциклов не охватывается составом статьи «Мелкое хулиганство». Однако предполагается, что ответственность водителей может быть установлена каждым регионом самостоятельно, в том числе при наличии у конкретного региона систем отслеживания и фиксации подобных правонарушений, - отметила Ирина Рукавишникова.

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