Власти Ростова решили не открывать автобусный маршрут через Северное кладбище

На территории кладбища нет автодорог общего пользования местного значения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти донской столицы решили не открывать автобусный маршрут через Северное кладбище. Окончательную точку в этом вопросе поставил заместитель главы сити-менеджера по транспорту Дмитрий Симков. Ответ от имени чиновника появился на портале «Активный ростовчанин».

- В связи с тем, что на территории Северного кладбища отсутствуют автомобильные дороги общего пользования местного значения, вопрос организации какого-либо транспортного сообщения с использованием данной территории не рассматривается, - говорится в сообщении.

Эта информация сейчас находится прямо под постом местных жителей, которые просили сделать маршруты через кладбище для людей и транспорта.

- Даже если Вавилова достроят, тысячам жителей Суворовского важнее добираться на Северный, на Шайбу, на Квадро. И это нужно уже давно. Уже сейчас в районе улицы Петренко жители протоптали тропу через дно Темерника и вдоль лесополосы. По кладбищу и по тропе до Квадро на велосипеде быстрее, чем на автобусе. В районе улицы Сосновой у военных есть свой мост на кладбище и дорога на их территорию. А для людей мост зачем-то убрали, - пожаловались ростовчане.

К слову, голосование за по этой инициативе также завершилось. «За» проголосовали 444 человека или 88,8% участников опроса, против выступили 56 человек, 11,2% участников. Уже после этого, 8 ноября, пришел официальный ответ властей.

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