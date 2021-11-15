Суд Ростова вынес приговор участникам беспорядков во Владикавказе

Осужденные участвовали в акции против самоизоляции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове к тюремным срокам приговорили пятерых участников массовых беспорядков, состоявшихся во Владикавказе. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.

Так, четверо из задержанных мужчин получили по 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Еще одного из подозреваемых лишили свободы на 4 года. Однако эти вердикты еще не вступили в силу, поэтому их еще могут оспорить.

По предварительным данным, осужденные участвовали в акции против самоизоляции, которую незаконно организовали в апреле 2020 года. Тогда поймали более 100 человек, 40 из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд Ростова рассмотрит дело еще одного участника беспорядков во Владикавказе

Дату первого заседания еще не утвердили (подробности)