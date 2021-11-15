Жителей Ростова встревожили химтрейлы от самолетов

В зависимости от условий атмосферы и скорости ветра след может оставаться в небе до 24 часов. Фото: соцсети

Одну из жительниц Ростова напугало обилие химтрейлов, то есть следов, которые остались в небе от самолетов. Женщина посчитала, что это очень подозрительно и поспешила поделиться своим мнением с земляками в соцсетях.

Пост с нетривиальной информацией появился в одном из городских пабликов и вызвал целый шквал комментариев. Некоторые жители донской столицы назвали подобную подозрительность как минимум неуместной. Люди отметили, что это просто следы от самолетов и ничего более.

- В зависимости от условий атмосферы и скорости ветра след может оставаться в небе до 24 часов и иметь длину до 150 км, - пояснил один из мужчин.

- В любом крупном аэропорту взлет производят каждые 3 минуты. Попробуйте осознать, как они должны двигаться, чтобы не столкнуться. И сколько самолетов в небе одновременно, если перелеты составляют несколько часов, - добавил еще один пользователь сети.

- Это йодовая сетка от ВКС, - пошутил другой мужчина.

Однако такую точку зрения разделили далеко не все. Часть комментаторов поддержали автора сообщения.

- От обычного самолёта след очень быстро исчезает, а это конкретно химию распыляют. Она часами висит и не исчезает, - отметил ростовчанин.

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