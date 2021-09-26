"Ругающийся" матом светофор шокировал ростовчан

В Ростове светофор начал "ругаться" матом. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В центре Ростова появился светофор, "ругающийся" матом. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

Это "чудо света" появилось на пешеходном переходе, расположенном на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Соборного. При включении зеленого света на нем загоралась надпись "Идите", а ниже на листе формата А4 был написан всеми известный "адрес", по которому нужно было идти.

Этот светофор сфотографировал кто-то из прохожих, а снимки опубликовал в одном из городских сообществ в соцсети.

- Вот прочитаешь, на всех вокруг посмотришь и сразу утро кажется более приятным, добрым, что-ли, - написал автор фото.

Но пользователи с ним не согласились, отметив, что такие выходки вызывают явно не смех, а стыд за своих земляков.

- Я не ханжа, но такого рода слова должны употребляться в гомеопатических дозах и уместно. Разговаривая матом, люди, осознанно или нет, демонстрируют свой культурный уровень и свое хамское отношение к окружающим. Не нужно делать вид, что маргинальная лексика нормальна, - написала одна из местных жительниц.

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