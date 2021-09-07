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Общество7 сентября 2021 21:30

Ростовчане потребовали установить светофор на самом опасном перекрестке Левенцовки

Горожане уверяют, что это один из самых загруженных участков дороги
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Ростовчане просят установить светофор на опасном перекрестке

Ростовчане просят установить светофор на опасном перекрестке

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове жителей микрорайона "Левенцовский" потребовали от властей установить светофор на самом опасном перекрестке. Свою инициативу они опубликовали на портале "Активный ростовчанин".

Горожане уверяют, что перекресток проспекта Маршала Жукова и улицы Еременко является самым опасным в недавно отстроенном микрорайоне.

- Самый загруженный и опасный перекресток в Левенцовке много лет без светофора, - написали местные жители.

"За" эту инициативу высказались 18 ростовчан, против оказался всего один человек. Напомним, что для рассмотрения обращения оно должно набрать минимум 500 голосов.

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