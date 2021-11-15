Сити-менеджер Ростова рассказал, когда завершат обследование «Дома актера»

Дом актера возвели по проекту Леонида Эберга в 1930 годах. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове к январю завершат обследование Дома актера и подготовят техническое заключение о состоянии конструкций. Специалисты должны выяснить, как продлить эксплуатацию здания, сообщил на своей странице в Instagram Алексей Логвиненко.

- Полевые исследования завершены. Специализированная организация провела инструментальное обследование сооружения и грунта в основании фундамента. Сейчас началась обработка данных. Изыскания согласованы с Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области, - написал Алексей Логвиненко.

Дом актера - объект культурного наследия регионального значения. Его возвели на улице Горького по проекту Леонида Эберга в 1930 годах прошлого века. В здании проживали актеры драмтеатра. Сейчас часть объекта принадлежит муниципалитету и используется в качестве маневренного жилищного фонда, остальные квартиры - частная собственность.

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