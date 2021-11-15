Задержанный в суде полностью признал свою вину Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего военного наказали за 18 взяток, которые он получил во время своей службы. Теперь мужчина проведет в колонии общего режима 3 года и 6 месяцев. Кроме того, он должен выплатить штраф в 250 тысяч рублей. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Так, по данным инстанции, сторона обвинение доказала, что экс-военный через посредников и самолично получил крупные суммы весной, летом и осенью 2020 года. Деньги злоумышленник получал от подчиненных, которые просили их «освободить от исполнения обязанностей».

Всего благодаря своим махинациям мужчина выручил 215,4 тысячи рублей. Эти деньги уже конфисковали. Задержанный в суде полностью признал вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд Ростова вынес приговор участникам беспорядков во Владикавказе

Пятеро мужчин отправили в колонии общего режима (подробности)