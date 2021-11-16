В Ростове утвердили наказание для экс-главы районной администрации Артура Григоряна

Бывшего чиновника осудили за превышение полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице оставили без изменений приговор экс-главе администрации Первомайского района города Артуру Григоряну. В качестве наказания утвердили условный срок в 2 года. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

В инстанции рассмотрели приговор Первомайского районного суда и апелляцию прокуратуры, которая требовала перевести подозреваемого в колонию. Однако после прений сторон и повторного обсуждения дела защита выиграла это разбирательство.

Известно, что Артура Григоряна осудили по части 1 статьи 286 УК РФ, то есть за превышение полномочий. Ранее сообщалось, что дело, предположительно, завели после невыполненного распоряжения по сносу нелегальных ларьков. Из-за решения главы района бюджет потерял 14 млн рублей.

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