Жителям Ростова рассказали, как изменится сеть общественного транспорта до 2035 года

По некоторым автобусным маршрутам начнут курсировать более вместительные машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова утвердили новую программу, и теперь до 2035 года сеть общественного городского транспорта ждут изменения. Об этом можно судить по опубликованному администрацией документу.

Так, заметные нововведения должны произойти в работе трамваев. Для составов собираются построить новые линии, которые соединят центр с Левенцовкой, Верхним Темерником, Суворовским и Вересаево, а также с территориями на левом берегу Дона и в районе старого аэропорта.

Что касается автобусов, то часть маршрутов - № 85, 85А, 91, 113, 124, 163, 164, 226 - областной Минтранс отдаст городскому департаменту. После этого по указанным направлениям начнут курсировать более вместительные машины. Также власти намерены не продлевать контракты с перевозчиками, которые обслуживают маршруты № 43, 16 и 2.

Одновременно масштабную реконструкцию намерены провести для улучшения работы троллейбусов. Предполагается, что специалисты обновят участки сети, где курсируют составы № 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 22.

Для электричек создадут северное полукольцо, а также возведут на нем новые остановки, в том числе они появятся на Циолковского и в створе улицы Беличья. На это планируют потратить более 10 млрд рублей.

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