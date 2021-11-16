В Ростовской области троих экс-полицейских отправили в колонии строго режима

Приговор вынесли в Ленинском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове вынесли приговор троим бывшим полицейским. Мужчины получили длительные сроки по ряду уголовных статьей, в том числе их наказали за превышение полномочий, получение взятки и мошенничество. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Всех троих отправили в колонии строгого режима, а также лишили права в будущем занимать посты в правоохранительных органах. Один из злоумышленников проведет в тюрьме 15 лет и 6 месяцев, второй - 13 лет и 6 месяцев. Третий получил намного меньше - 5 лет лишения свободы.

Предположительно, речь идет о экс-сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые якобы выбивали показания у подозреваемых. Сотрудников уволили после разбирательства.

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