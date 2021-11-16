Следователи прокомментировали информацию о гибели 8-летнего ребенка в Ростове

Сейчас проводят доследственную проверку
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростове на Сельмаше мертвым обнаружили не ребенка, а молодого человека. Что могло произойти с погибшим и все сопутствующие детали уже выясняют специалисты. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.
- Погибшему 22 года. Сейчас проводится доследственная проверка. Информация о том, что нашли тело 8-летнего ребенка не соответствует действительности, - подчеркнули в ведомстве.
Ранее областные СМИ сообщили о том, что на улице Селиванова на одной из детских площадок умер ребенок и его якобы увидела прохожая. По другой версии, школьница обнаружила повешенного подростка.
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