В СИЗО Новочеркасска умер заключенный, сейчас проводят проверку

Заключенного без признаков жизни 13 ноября нашли сотрудники изолятора Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тело умершего осужденного нашли в СИЗО-3 Новочеркасска в Ростовской области. Эту информацию сегодня, 16 ноября, подтвердили в пресс-службе ГУФСИН.

Предварительно, мужчина покончил с собой. Заключенного без признаков жизни 13 ноября нашли сотрудники изолятора. Они вызвали скорую, но прибывшие медики помочь не смогли. Позвонили также следователям.

- При осмотре видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти специалисты не выявили, - добавили в пресс-службе ГУФСИН.

Сейчас в СИЗО проводят проверку. 30 ноября подобный случай произошел в исправительной колонии Ростова.

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