Пассажира с нелегальной валютой поймали в Ростовской области

Всего с начала года за недекларированную валюту завели 85 дел. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Ростовской области поймали пассажира международного авиарейса, который пытался тайно провезти 17 800 долларов США. Деньги мужчина не задекларировал и надеялся, что этого не заметят, но надежды нарушителя не оправдались. Об этом сегодня, 17 ноября, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемый прибыл из Стамбула в аэропорт Платов. Там у него и обнаружили спрятанные накопления. Всего, по закону, можно ввозить или вывозить не более 10 тысяч долларов США. Если денег больше, это нужно указывать в декларации, в ином случае средства могут изъять и завести административное или уголовное дело. То же самое произошло и с задержанным, у него уже забрали все, что осталось после вычета разрешенной суммы.

- Возбуждено административное дело. В качестве предмета нарушения изъяли более 567 тысяч рублей в эквиваленте, - рассказал начальник таможенного поста Вячеслав Стародубов.

Всего с начала года за недекларированную валюту завели 85 дел. Конфисковали более 14,4 тысячи рублей в эквиваленте.

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