В Ростовской области за сутки подтвердили 645 новых случаев COVID-19

Лечение в стационарах к этому моменту получают 4904 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки подтвердили 645 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3976. Об этом утром 17 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 196. На втором месте нахрдится Волгодонск, там 31 случай. Далее идут Шахты - 30, Таганрог - 29, Аксайский район - 18, Новочеркасск - 16, Азовский район - 15, Красносулинский район - 13, Сальский район - 12.

В Белокалитвинском и Неклиновском по 11 положительных тестов, в Азове, Батайске, Новошахтинске, Песчанокопском и Семикаракорском районах - по 10. Меньше всего инфицированных - по 1 - за сутки выявили в Верхнедонском, Дубовском и Обливском районах.

Лечение в стационарах к этому моменту получают 4904 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 39 человек, на неинвазивной ИВЛ - 395.

Зарегистрировали еще 35 летальных исходов среди людей с COVID-19. Это 21 женщина 50, 60, 62, 63, 65, 69, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 94 лет, а также 14 мужчин 48, 53, 59, 63, 66, 67, 69, 75, 77, 79, 83, 88 лет. У всех были хронические заболевания. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 8244 человека.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 11565 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 348,47.

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1772,5 тысячи человек, за сутки - 6297. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1694,33 тысячи человек, за сутки - 4802.

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