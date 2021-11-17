Бумажные сертификаты о вакцинации теперь выдают в МФЦ Ростовской области

Сертификат можно получить для себя или для своего родственника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МФЦ Ростовской области начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации и перенесенном COVID-19. Документ будут выдавать тем, кто не сможет самостоятельно его распечатать дома, пояснили власти.

- Граждане, которые в силу обстоятельств не имеют возможности распечатать документ или не зарегистрированы на госуслугах, могут обратиться в любой МФЦ, - говорится в сообщении.

Чтобы получить справку в бумажном виде, нужно принести с собой паспорт, СНИЛС и полис. Сертификат также можно получить и для родственника или друга. В этом случае потребуются паспорт человека и написанная от руки доверенность.

Специалисты МФЦ также могут подсказать, как написать обращение на портал госуслуг, если сведения о сделанной прививке так и не появились.

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