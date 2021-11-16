Евгений Ковалев рассказал о лидерах и аутсайдерах по вакцинации среди студентов

В Ростовской области студенты вузов пренебрежительно относятся к вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе крайне низкий охват прививками против новой коронавирусной инфекции среди студентов местных вузов. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

- По вакцинации от ковида хочу обратить внимание на ряд вопросов. Отмечаю низкий охват прививками среди студентов вузов. Согласно оперативной информации, в целом охват тут составляет 40%. Наиболее низкие показатели зафиксированы в ДГТУ, ЮРГИ, Университете юстиции, Университете бизнеса и права, МГТУ, РИНХе, ЮФУ, - заметил глава донского Роспотребнадзора.

Важно отметить и то, что наибольшее число зараженных студентов как раз в ДГТУ, ЮФУ и РИНХе. Но некоторые вузы все-таки постарались по максимуму привлечь своих студентов к вакцинации. В РГУПСе к данному моменту привито уже почти 80% студентов, в юридическом институте - 91%, в МИФИ Волгодонска - 80%. Лидером по вакцинации среди студентов стала духовная семинария - 96%.

- Считаю, что ректорам к медицинским организациям, которые обслуживают вузы, необходимо кардинально изменить подход. Также прошу включить в протокол поручение ректорам эту работу максимально активизировать в короткие сроки, - подытожил Евгений Ковалев.

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