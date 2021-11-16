Главный санврач Дона высказался против смягчения ковидных ограничений

Евгений Ковалев высказался против смягчения антиковидных мер Фото: Правительство РО

В донском регионе глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв заявил, что он категорически против на данный момент смягчения антиковидных мер на территории донского края. Такое заявление он сделал на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Сейчас сформировалась тенденция, которую нужно закреплять. И не смягчать ограничения, а строго исполнять их и наращивать тестирование, вакцинацию и соблюдение изоляционных мер, - отметил Ковалев.

В настоящее время эпидемиологическую ситуацию в Ростовской области Роспотребнадзор и минздрав единогласно охарактеризовали как «имеющую тенденцию к стабилизации». За минувшую неделю прирост больных составил всего 1%. Важно отметить, что это минимум за восемь недель.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что в настоящее время показатели внушают осторожный оптимизм, но это далеко не повод расслабляться. Пока никаких смягчений антиковидных мер не было даже анонсировано.

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