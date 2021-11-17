Власти Ростова собираются создать новую зеленую зону в парке имени Горького

Пока еще пустое пространство сделают уютным местом отдыха. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове новую зеленую зону собираются создать в парке имени Максима Горького. Работы по благоустройству территории уже начали, сообщает сайт администрации города.

Сейчас специалисты проводят подготовительную работу. Например, завезли и установили габионы - специальные сети, наполненные камнями. Это популярное ландшафтное решение, так делают для укрепления грунта при перепадах уровня почвы, пояснили власти. Весной площадку должны украсить молодыми деревьями и кустарниками.

- Уютный зеленый уголок порадует посетителей парка не только благоприятными микроклиматическими условиями, но и повысит художественную выразительность архитектурного ансамбля, - подчеркнули в администрации донской столицы.

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