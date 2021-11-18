В Ростове при пожаре в коллекторе пострадал бездомный мужчина

На месте работали 11 человек, было задействовано 2 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Ростове на Ворошиловском проспекте, недалеко от площади Гагарина, при пожаре в коллекторе пострадал 37-летний бездомный мужчина. Он отравился продуктами горения. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера утром. Звонок в экстренные службы поступил в 10.31. К этому моменту пламенем было охвачено уже 11 кв. метров. Человек, который находился в коллекторе, мог погибнуть, но его успели вывести на улицу пожарные.

Горение локализовали в 10.38, а еще через 4 минуты все потушили. На месте работали 11 человек, они использовали 2 единицы техники. Предварительно, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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