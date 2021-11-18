ФК «Ростов» потребовал отменить штраф за рекламу букмекерской конторы

Заявление клуба приняли к производству 12 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Футбольный клуб «Ростов» снова через суд потребовал отменить штраф за рекламу на фасаде своего домашнего стадиона. Иск уже приняли в Арбитражном суде. Соответствующие документы опубликовали в электронной картотеке инстанции.

Желто-синие недовольны решением УФАС. Это ведомство в 2020 году потребовало заплатить 100 тысяч рублей за якобы нелегальную рекламу букмекерской конторы. Однако в клубе считают, что у антимонопольного органа нет доказательств размещения товарного знака.

Это дело должны рассматривать в упрощенном порядке. Дату слушаний пока не назначили. Само заявление приняли к производству 12 ноября 2021 года.

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