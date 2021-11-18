В Ростовской области арестовали еще одного подозреваемого по делу аксайской ОПГ

Приговор вынесли в Ленинском районном суде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области арестовали еще одного предполагаемого участника аксайской ОПГ Рифата Капкаева. Это индивидуальный предприниматель. Он пробудет под стражей до 16 января 2022 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Мужчину подозревают по двум уголовным статьям. Предполагается, что он не только состоял в банде, но и вел незаконный бизнес.
Предварительно, злоумышленник помогал преступной группе, которая завладела 9 участками Аксайского района. Речь идет о площади в 34,9 га. Кадастровая стоимость этой земли - 452,5 млн рублей. Всего участники ОПГ получили доход в 236 млн рублей, а также отмыли еще 11 млн рублей.
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