В Ростовской области арестовали еще одного подозреваемого по делу аксайской ОПГ

Приговор вынесли в Ленинском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области арестовали еще одного предполагаемого участника аксайской ОПГ Рифата Капкаева. Это индивидуальный предприниматель. Он пробудет под стражей до 16 января 2022 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину подозревают по двум уголовным статьям. Предполагается, что он не только состоял в банде, но и вел незаконный бизнес.

Предварительно, злоумышленник помогал преступной группе, которая завладела 9 участками Аксайского района. Речь идет о площади в 34,9 га. Кадастровая стоимость этой земли - 452,5 млн рублей. Всего участники ОПГ получили доход в 236 млн рублей, а также отмыли еще 11 млн рублей.

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