На Южном подъезде к Ростову произошло массовое ДТП, есть пострадавший

Столкнулись Daewoo Nexia, Volkswagen Passat CC, Kia Rio и Toyota RAV4. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 18 ноября, в массовом ДТП на Южном подъезде к Ростову пострадал 37-летний водитель иномарки. Мужчина попал в больницу. Предварительно, он же спровоцировал аварию, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, в первой половине дня владелец Daewoo Nexia при перестроении зацепил попутный Volkswagen Passat CC. От удара первое авто отбросило на встречную полосу, и сразу же произошло столкновение с Kia Rio и Toyota RAV4.

- В результате ДТП машины получили механические повреждения, водитель автомобиля Daewoo Nexia увезли медики. Сейчас проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», некоторые затруднения в движении на Южном подъезде есть и сейчас.

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