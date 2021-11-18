Брутто-контракты уже используют в ряде других регионов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году транспортные компании Ростова планируют перевести на систему брутто-контрактов. Это значит, что предприятиям начнут платить не за количество перевезенных пассажиров, а за соблюдение условий соглашения. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Перевозчик будет получать средства за выполнение условий контракта - выпуск на линию установленного числа подвижного состава и соблюдение интервала движения и времени работы на линии, - пояснил Алексей Логивненко.

По словам главы администрации, подобную систему уже используют в ряде других регионов нашей страны. Специалисты из этих территории уже поделились опытом с роствоской делегацией на «Транспортной неделе» в Москве.

- Как показывает опыт субъектов, в которых данная система уже реализована в полном объеме, брутто-контракты позволяют обеспечить стабильность и регулярность движения общественного пассажирского транспорта, - добавил Алексей Логвиненко.

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