Брутто-контракты уже используют в ряде других регионов страны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году транспортные компании Ростова планируют перевести на систему брутто-контрактов. Это значит, что предприятиям начнут платить не за количество перевезенных пассажиров, а за соблюдение условий соглашения. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
- Перевозчик будет получать средства за выполнение условий контракта - выпуск на линию установленного числа подвижного состава и соблюдение интервала движения и времени работы на линии, - пояснил Алексей Логивненко.
По словам главы администрации, подобную систему уже используют в ряде других регионов нашей страны. Специалисты из этих территории уже поделились опытом с роствоской делегацией на «Транспортной неделе» в Москве.
- Как показывает опыт субъектов, в которых данная система уже реализована в полном объеме, брутто-контракты позволяют обеспечить стабильность и регулярность движения общественного пассажирского транспорта, - добавил Алексей Логвиненко.
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