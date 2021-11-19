Сити-менеджер Ростова заявил, что Театральный спуск не будут застраивать высотками

На Театральном спуске собираются сделать пешеходную зону без высоток. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Театральный спуск в Ростове не планируют застраивать многоэтажными домами, вместо них появится пешеходная зона. Это уже прописали в Генплане город, и в будущем решение утвердят официально, заявил в эфире телеканала «Дон-24» сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что сам проект достаточной сложный. Дело в том, что на территории спуска есть участки, которые нужно выкупить. Они принадлежать погорельцам и инвестору, который, наоборот, хотел бы возвести жилые высотки.

- Разработали проект планировки и проектно-сметную документацию. Рыночная стоимость земли - 1 млн рублей за стоку. Большая часть жителей готовы продать землю по этой цене. Однако это только часть спуска. Выше есть инвестор, который в свое время приобрел участок и собирался построить высотные дома. Но ситуация изменилась, и город решил развиваться. Теперь власти вынуждены выкупать участок у инвестора. Изменения в Генплане предполагают создание непрерывной территории с новыми современными дорогами и пешеходной зоной, - пояснил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Власти Ростова надеются, что в будущем обновленный Театральный спуск станет туристической точкой притяжения, а также привлечет бизнес.

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