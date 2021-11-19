Алексей Логвиненко: «В зону расширения Вавилова в Ростове попали 137 участков»

На Вавилова собираются обустроить четырехполосную дорогу с выделенной полосой для автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове выкуп участков для расширения улицы Вавилова может продлиться около двух лет. Всего в зону реконструкции попали 137 площадок, 111 из которых - территории, на которых проживают люди. Об этом в эфире телеканала «Дон-24» сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- К сожалению, мы вынуждены расширять Вавилова по жилым земельным участкам. Получается двойная ситуация. Проект очень важный, и мы не можем его не реализовать, но в зону выкупа у нас попадает 137 участков, из них на 111 проживают люди, - отметил Алексей Логвиненко.

При этом глава администрации добавил, что уже сейчас создали специальную рабочую группу, которая занимается этим вопросом. С владельцами участков ведут диалог, однако заплатить выше рыночной стоимости власти не могут. Все разногласия готовы выяснять в суде, если в там утвердят другую сумму, то ее полностью выплатят.

Масштабное обновление - один из самых крупных проектов за последнее время в городе. После всех работ должна появиться удобная проезжая часть, которая улучшит дорожную ситуацию.

- Мы выделим 5,5 млрд рублей. Это полноценная четырехполосная дорога с выделенной полосой для общественного транспорта и со съездом со второстепенной дороги. Она через эстакаду будет сразу выходить на улицу Вавилова, то есть это скоростной въезд и выезд. Дорога будет занимать не боле 3-4 минут, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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