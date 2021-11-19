Губернатор Василий Голубев рассказал о судьбе проекта «Донской экспресс»

Проект «Донской экспресс» оценили в 110 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область на форуме в Москве представила проект «Донской экспресс», который предполагает прокладку железной дороги сразу в несколько городов региона от аэропорта Платов. Активного развития этого направления пока не происходит из-за стоимости, но полностью от него не отказались, сообщил в интервью телеканалу «Дон-ТР» губернатор Василий Голубев.

- Я бы сказал, что это проект имеющий право на жизнь, но он весьма дорогой. В РЖД в своей программе не отказались от этого проекта. В него включаются уже несколько городов, агломерация Ростова, Новочеркасск, аэропорт Платов. Это будущее, и мы не собираемся его откладывать надолго. С участием не только регионального бюджета, но и в том числе РЖД и федерального бюджета, очевидно, что предстоит внимательно рассматривать этот вопрос, - сказал Василий Голубев.

Известно, что проект «Донской экспресс» на форуме «Транспорт России» оценили в 110 млрд рублей. До этого его обсуждали в 2017 года, после открытию южной аэрогавани.

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