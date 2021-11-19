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Происшествия19 ноября 2021 9:23

В Ростове столкнулись иномарка и автобус, пострадал один из пассажиров

Предварительно, водитель «Нефаза» не выдержал безопасную дистанцию
Ангелина СКИБА
Столкнулись «Нефаз 5299» и Škoda Octavia

Столкнулись «Нефаз 5299» и Škoda Octavia

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове на Шолохова автобус №7 столкнулся с иномаркой. Пострадал 67-летний пассажир, который находился в общественном транспорте. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла еще вчера днем. Предварительно, 50-летний водитель «Нефаз 5299» не выдержал безопасную дистанцию и зацепил Škoda Octavia. После этого легковушка въехала в металлическое ограждение.

- В момент столкновения в салоне автобуса находились четыре человека. Сейчас проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД.

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