Муниципальное похоронное бюро Ростова оказалось под угрозой банкротства

Иск будут рассматривать в Арбитражном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове межрайонная инспекция налоговой службы потребовала признать банкротом муниципальное похоронное бюро Ростова. Иск будут рассматривать в Арбитражном суде. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке инстанции.

Заявление приняли 7 октября этого года. Первое слушание ранее отложили, так как у стороны обвинения запросили доказательства несостоятельности ответчика. Потом все-таки назначили новое заседание.

Разбирательство планируют провести в следующем месяце, 20 декабря. До этого момента участники дела обязаны представить расчеты, которые помогут суду прояснить ситуацию. Претензия налоговой состоит в том, что похоронное бюро не выплатило долг в 5,9 млн рублей.

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