В Ростовской области спустя 24 года арестовали подозреваемого в жестоком убийстве

Сейчас задержанный под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области спустя 24 года арестовали одного из подозреваемых в жестоком убийстве. Предварительно, мужчина с двумя товарищами устроил расправу над своей знакомой, а потом сбросил ее тело в реку Аксай, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Истерзанную жертву обнаружили и вытащили из воды в марте 1997 года. Тогда же новочеркасская прокуратура завела уголовное дело, но одному из возможных преступников удалось сбежать. Все это время он был в федеральном розыске, и поймали его только ноябре 2021 года.

Сейчас задержанный под стражей, его отправили в СИЗО до 15 декабря это года. Возможно, сейчас проводят расследование, поэтому окончательный приговор по делу еще не вынесли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области получил 10 лет колонии за попытку двойного убийства

Злоумышленник во время ссоры напал на своих знакомых с ножом (подробности)