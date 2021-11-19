Страницу Василия Голубева в Instagram атаковали противники QR-кодов

В регионе сейчас продолжается распространение COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области страницу в Instagram губернатора Василия Голубева атаковали противники системы QR-кодов. Люди оставили свои комментарии под новыми постами главы региона.

Пользователи сети высказали недовольство разделением на привитых и непривитых, а также отметили, что такое решение нарушает права. В большинстве случаев это просто короткие подписи, но есть и развернутые сообщения.

- Граждане России имеют право, гарантированное им Конституцией, на свободное передвижение, медицинскую тайну и тайну персональных данных. Введение QR-кодов нарушает ряд статей УК РФ и Конституции. Даже в условиях чрезвычайной ситуации не подлежат ограничению права и свободы человека, - написал один мужчин.

- Глубоко верующие люди отказываются от индефикационного кода, а здесь QR-коды. Может на ухо тоже бирку вешать будете, моя прабабушка такого беспредела не пережила бы, хотя прошла не одну войну и голодомор, - добавила жительница Ростовской области.

При этом в регионе сейчас продолжается распространение COVID-19. Так, по данным на утро 19 ноября, выявили еще 650 заболевших, зарегистрировали 36 смертей. Всего же пандемия унесла жители уже 8314 жителей Дона.

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