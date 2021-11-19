Власти Ростова прокомментировали ситуацию с «банкротством» похоронного бюро

Ранее судебные разбирательства начали из-за долга в 5,9 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Муниципальное похоронное бюро Ростова погасит задолженность до 25 ноября, а все обязательства по налогам и сборам выполнят до 10 декабря 2021 года, сообщили в городской администрации.

- Из квартала в квартал предприятие улучшает финансовый результат и к концу года планирует начать работать с прибылью. Так, на 31 октября показатели по сравнению с мартом улучшились на 45%, а к октябрю прошлого года - на 67%. Деятельность нацелена на погашение налоговых обязательств и снижение уровня кредиторской задолженности, - прокомментировали власти.

Такой комментарий опубликовали сегодня, 19 ноября, после информации о том, что налоговая служба подала иск в суд и требует признать похоронное бюро банкротом. Разбирательства начали из-за долга в 5,9 млн рублей.

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