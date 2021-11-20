Суд признал законным запрет на строительство высоток на ростовской набережной

Судебное разбирательство между администрацией и застройщиком ведется и в арбитраже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовской областной суд отказал в удовлетворении иска ООО «ДЛВ Инвест» к департаменту архитектуры и градостроительства. Компании требовала отменить запрет на строительство высоток на ростовской набережной.

Напомним, «ДЛВ Инвест» собирался построить 22-этажное здание на улице Береговой, 33/4. Однако этому помешали принятые администрацией правила землепользования и застройки города. Они гласят, что вблизи правого берега Дона можно строить только развлекательные, культурные и социальные объекты.

Компания попыталась добиться отмены запрета на строительство высоток через областной суд. Однако 19 ноября истцу отказали.

Напомним, параллельно судебные споры между администрацией и «ДЛВ Инвест» ведутся в арбитраже. Сначала суд постановил выдать разрешение застройщику, однако позже это решение было отменено. Сейчас «ДЛВ Инвест» пытается опротестовать это постановление.