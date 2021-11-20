В Ростовской области компании завысили стоимость антисептика в девять раз

Средство подорожало на 369%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовское управление ФАС выявило завышение стоимости на антисептик в девять раз. По данным антимонопольного ведомства, к этому привел сговор двух компаний.

Средство «Хлоргексидин р-р 0,005%» выпускает предприятие «Рускерн». Производитель отпускал его по цене 14, 40 рублей, при этом в Ростовской области его продавали в девять раз дороже — по 129 рублей.

Ростовское УФАС определило, что по пути от производителя средство подорожало на 108%. В области оно выросло в цене на 369%.

Выяснилось, что реализацией хлогексидина занимались компании «Биофарма» и «Органика». «Органика» приобрело товар у «Биофармы» за 45 рублей, а потом продала аптеке уже за 98 рублей. В дальнейшем средство подорожало до 129 рублей.

— Реализация антиконкурентного соглашения позволила ООО «Биофарма» и ООО «Органика» необоснованно завысить цену на антисептик в условиях ажиотажного спроса, — прокомментировали в донском УФАС.

17 ноября Арбитражный суд подтвердил законность решение антимонопольного ведомства.