Экс-министр здравоохранения Дона стала директором дивизиона ГК «МедИнвестГрупп»

Сециалист выступала как представитель медорганизации на конференции в РостГМУ. Фото: аккаунт Татьяны Быковской в Facebook

Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская стала директором дивизиона Южного федерального округа ГК «МедИнвестГрупп». Об этом стало известно сегодня, 22 ноября.

Однако это неофициальная информация. Дело в том, что Татьяну Быковскую видели на конференции «Лучевая диагностика в онкологии» в РостГМУ. Там специалист выступала как представитель указанной медорганизации. При этом официально новое назначение журналистам «КП - Ростов-на-Дону» в компании «МедИнвестГрупп» не подтвердили.

Татьяна Быковская возглавляла министерство здравоохранения Дона с 2004 по 2020 годы. В 2019 года главу ведомства заподозрили в превышении должностных полномочий. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Через время руководитель регионального Минздрава покинула пост.

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