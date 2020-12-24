Бывший министр здравоохранения Ростовской области, сейчас заведующая кафедрой «Организации здравоохранения и общественного здоровья» медуниверситета Татьяна Быковская приняла участие в прямом эфире в «Инстаграм». Его организовал благотворительный фонд «Русфонд». Тема эфира была острой – нападки хейтеров в социальных сетях. А цель – достойной. Сбор средств на лечение мальчика, страдающего редким и сложным заболеванием.«НИКОГДА НЕ ВОСПРИНИМАЛА АГРЕССИЮ»Спикер для эфира был выбран не случайно. Дело в том, что Татьяна Быковская сама ведет свои социальные сети. Сейчас на ее аккаунт в «Инстаграм» подписаны 13 тысяч человек. Во время пандемии бывший министр завела страницу и в «Фейсбуке».Конечно, как это часто бывает с публичными людьми, Татьяне Быковской приходится сталкиваться с негативными, а, зачастую, даже с оскорбительными и агрессивными комментариями. Она поделилась своим опытом борьбы с такой волной негатива.По словам Татьяны Юрьевны, она действительно получает немало агрессивных вопросов. Тем не менее, страницы в соцсетях, заводила осознанно. И ни разу не пожалела о том, что завела аккаунты.- Я понимаю, что у людей много вопросов, и пытаюсь на них ответить без агрессии, пусть даже вопросы будут неприятные, - рассказала медик. - Человек, вступая в должность, всегда может получить определенные вопросы. Но я никогда не воспринимала агрессию. На обычные вопросы, даже на неудобные, которые содержат конкретные вещи, я отвечаю всегда.БЫЛО ЖЕЛАНИЕ УДАЛИТЬ СТРАНИЦЫЭкс-министр отметила, что чрезмерная агрессия не является признаком психического здоровья. При всем потоке негатива в ведение соцсетей есть и свои плюсы. Это – возможность помочь, ответить на важные для людей вопросы.- У меня также появилось очень много друзей, которые поняли, что не всегда все зависит от конкретного человека, - призналась она. - Вообще, я считаю, что человек должен делать то, что должно. Меня так воспитали родители.При этом Быковская признается, что у нее все же было желание удалить свои страницы в социальных сетях.- Я одно время там не появлялась. Думала: нужно это или нет. Потом пришла к выводу, что общение более важно, чем необщение, - говорит она.«Я НЕ ВСЕГДА МЯГКАЯ И ПУШИСТАЯ»Во время эфира поступил вопрос о том, по какой причине Татьяна Быковская заблокировала одну из подписчиц, выступавшую с критикой в ее адрес.- Я долго пыталась объяснить, что надо дождаться решения. Но девушка не хотела этого услышать, - прокомментировала спикер. - Я пыталась протянуть руку, но эту же руку не взяли. От врагов я никогда не убегала: всегда встречаю достойно - лицом к лицу. А вот от ярости, от агрессии… А зачем?Следующий вопрос звучал так: «Что отвечаете человеку, который пишет ложь?».- Я не отвечаю людям, которые пишут ложь, я не вижу смысла оправдываться, - ответила Татьяна Быковская. - Даже если ты ангел, то кому-то не понравится шелест твоих крыльев. Я считаю, что это ниже собственного достоинства перед кем-то оправдываться.При этом экс-министр отметила, что люди, которые ее знают, никогда не напишут глупостей.- Я не всегда мягкая и пушистая. В работе я довольно требовательный человек. Но по отношению к людям всегда остаюсь человеком. Меня так воспитали родители, - подытожила Татьяна Юрьевна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Биография Татьяны Быковской, экс-министра здравоохранения Ростовской областиТатьяна Быковская занимала должность с 2004 годаБиография экс-министра здравоохранения Ростовской области: какой путь прошла Татьяна Быковская. Рассказываем об основных этапах ее жизни и работы.Татьяна Быковская родилась и выросла в семье врачей. Министр рассказывала, что детство провела в машине скорой помощи с мамой или на кушетке возле операционной с папой. Она часто слышала, как родители обсуждали рабочие вопросы, кому и где нужна помощь. Тем не менее, как признавалась сама Татьяна Юрьевна, она не всегда хотела быть медиком, в школьные годы мечтала стать учителем, журналистом и даже космонавтом. Однако «медицинские гены взяли свое».Новый глава минздрава Ростовской области: что о нем известноГубернатор Василий Голубев назначил нового главу минздрава Ростовской областиНовый глава минздрава Ростовской области: что о нем известно. В понедельник, 21 декабря, донской губернатор Василий Голубев утвердил новый состав регионального правительства. Известно, что был назначен министр здравоохранения Ростовской области. Ведомство возглавил 48-летний Юрий Кобзев. До этого региональным минздравом около 16 лет руководила Татьяна Быковская. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Юрий Викторович родился в Таганроге. Его отец - авиаконструктор, один из создателей авиационных комплексов Ту-142МР и А-50 и самолетов-амфибий А-40, Бе-200.